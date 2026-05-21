Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrailli bakan Ben-Gvir'a "Nazi" benzetmesi

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülere yer veren Petro, "Bakan Ben-Gvir tam bir Nazi gibi davranıyor. Gazze'deki soykırımı durdurmak istedikleri için vatandaşlarımıza böyle davrandı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü davranışı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı anlar kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.