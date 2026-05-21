Brent petrolün varili 106,19 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 artarak 106,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel arzın daralabileceğine yönelik endişeler ile ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüş etkili olurken, Orta Doğu'da gerilimlerin nispeten azalması yükselişi sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı bir mezuniyet töreninden Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

İran'la ilgili güncel durumun ne olduğu yönündeki bir soruya cevap veren Trump, şu anki durumun "tam sınırda" olduğunu dile getirdi.

"Eğer bunu başarırsak (anlaşma olursa), çok fazla zaman, enerji ve en önemlisi can kurtarırız" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Onlardan doğru yanıt almalıyız, tamamen yüzde 100 doğru bir cevap olmalı, aksi durumda işler çok hızlı ilerler." dedi.

Trump ayrıca, İran'da şu anda görüştükleri liderlerin eski isimlere göre daha "mantıklı" ve "makul" isimler olduklarını vurgulayarak, "Size şunu söylemeliyim ki çok iyi insanlarla muhatap oluyoruz. Yetenekli ve zeki insanlar. Umarım herkes için harika olacak bir anlaşma yaparlar." ifadesini kullandı.

Ayrıca, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Feda Hüseyin Maliki, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in ABD'den İran'a yeni bir mesaj ileteceğini belirtti.

İran basınına göre Maliki, İran ile ABD arasında devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Maliki, konuya dair "Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, yarın ABD'den İran'a yeni bir mesaj iletecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 900 bin varil azalışla 445 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 9 milyon 900 bin varil azalarak 374 milyon 200 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalışla 214 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 106,57 doların direnç, 104,87 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.