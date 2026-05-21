Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2026 09:44

Axios: Trump ile Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 19 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran konusunda izlenecek yol üzerinde görüş ayrılığı yaşadıkları iddia edildi.

Axios: Trump ile Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşıyor
[Fotograf: AA]

Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu ile 19 Mayıs'ta yaptığı ve İran'la anlaşma çabalarının ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

Trump ile Netanyahu'nun izlenecek yol konusunda anlaşmazlık yaşadığı, İsrail Başbakanı'nın görüşmeden sonra "telaşa kapıldığı" öne sürüldü.

Görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların hem ABD hem de İran'ın imzalayacağı, savaşı resmen sona erdirip İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak "niyet mektubu" üzerinde çalıştıklarını söylediği iddia edildi.

Netanyahu'nun ilerleyen haftalarda Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmek istediği ileri sürüldü.

"Revize edilmiş bir barış metni"

Ayrıca, Katar ile Pakistan'ın diğer bölgesel arabulucuların da katkısıyla "revize edilmiş barış metni" hazırladığı iddia edildi.

Bir Arap yetkili, Katar'ın son taslak hakkında İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini öne sürdü.

Ayrıca İran'ın bu taslağı kabul edip etmeyeceğinin ya da tutumunda önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağının belirsiz olduğu iddia edildi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Netanyahu İran İsrail İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
İşgalci İsrailliler Filistinlilerin hayvanlarını çaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:31
Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 1,1 milyar lira ceza kesti
10:14
Türkiye'de doğurganlık hızı 1,42'ye düştü
10:08
Altının gramı 6 bin 640 liradan işlem görüyor
09:56
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrailli bakan Ben-Gvir'a "Nazi" benzetmesi
09:49
İddia: ABD Filistin'in BM Temsilcisine Genel Kurul adaylığından çekilmesi için baskı yaptı
09:48
Brent petrolün varili 106,19 dolardan işlem görüyor
Taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri dronla görüntülendi
Taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ