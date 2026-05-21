Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2026 08:38

İsrail televizyonu, yakın çalışma ekibinin Trump'a İran'la anlaşmaya varması için baskı yaptığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump'a, yakın çalışma ekibi tarafından İran'la bir anlaşmaya varması için baskı yapıldığı iddia edildi.

İsrail televizyonu, yakın çalışma ekibinin Trump'a İran'la anlaşmaya varması için baskı yaptığını iddia etti

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması yönündeki diplomatik çabalara rağmen Tel Aviv'de Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya meyilli olduğu görüşünün hakim olduğu belirtildi.

Haberde, İran konusunda atacağı adımlara ilişkin acelesinin olmadığını duyuran ABD Başkanı Trump'a bazı Körfez ülkeleri ile yakın çalışma ekibinin Tahran yönetimiyle anlaşmaya varması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

Kanal 13'e konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkili, Washington ile Tahran arasında kalıcı uzlaşının ancak Trump'ın taviz vermesi durumunda mümkün olabileceğini iddia ederek, İran'a saldırı seçeneğinin hala masada olduğunu savundu.

İsrailli üst düzey yetkili, Trump'ın İran'a saldırılara ilişkin kararını "gelecek günlerde" vereceğini belirterek, İran'la mevcut krizin seyrinin kısa sürede netleşeceğini söyledi.

Tel Aviv yönetiminde tahminlerin aksine Trump'ın yeniden saldırı seçeneğine yönelebileceği görüşünün hakim olduğu kaydedilen haberde, İsrail ordusunun bu değerlendirmeler ışığında en yüksek alarm durumunda olduğu bildirildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 19 Mayıs gecesi İran'a ilişkin "oldukça uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründüğü öne sürülmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ile ABD ordularının İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladıklarını iddia etmişti.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası da basına yansımıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD İsrail
Sıradaki Haber
DSÖ'den Ebola uyarısı: Aşı çalışmaları dokuz ay kadar sürebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:46
Sahte 'TOKİ' sitesi kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdılar: 14 gözaltı
08:27
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
08:50
Dorukhan Büyükışık dosyası kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı
08:52
Maltepe’de tüneli su bastı: Araçlar güçlükle ilerledi
07:14
İzmir’de şafak operasyonu: 157 gözaltı
07:00
DSÖ'den Ebola uyarısı: Aşı çalışmaları dokuz ay kadar sürebilir
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ