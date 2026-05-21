DSÖ'den Ebola uyarısı: Aşı çalışmaları dokuz ay kadar sürebilir

DSÖ Danışmanı Dr. Vasee Moorthy, çarşamba günü yaptığı açıklamada, virüsün "Bundibugyo" adlı bu özel türüne karşı iki aşı adayının geliştirilme aşamasında olduğunu ancak hiçbirinin henüz klinik deney süreçlerinden geçmediğini belirtti.

Vaka sayısı artıyor: Uluslararası acil durum ilan edildi

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın kapsamında şu ana kadar 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli can kaybı olduğunu, virüsün tespit edilme süreci göz önüne alındığında bu sayıların artmasının beklendiğini bildirdi.

Cenevre'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, ilk vakanın rapor edildiği DKC'de 51, komşu ülke Uganda'da ise 2 vakanın kesinleştiğini aktardı.

DSÖ pazar günü salgın nedeniyle "uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu" ilan etmiş, ancak durumun henüz pandemi (küresel salgın) seviyesinde olmadığını vurgulamıştı. Ghebreyesus, acil durum komitesinin risk değerlendirmesinde salgının ulusal ve bölgesel düzeyde yüksek, küresel düzeyde ise düşük olduğunu ifade etti.

DKC'deki kesinleşmiş vakalar salgının merkez üssü olan doğudaki Ituri bölgesinin yanı sıra Kuzey Kivu vilayetinde görüldü. Uganda'nın başkenti Kampala'daki 2 vakanın da DKC'den seyahat ettiği ve bu kişilerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık merkezleri yetersiz kalıyor

Salgının Ituri bölgesindeki merkez üssü olan altın madenciliği kasabalarından gelen raporlar, sağlık sisteminin zorlandığını gösteriyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) acil program yöneticisi Trish Newport, bölgedeki tesislerin şüpheli vakalarla dolduğunu ve yer kalmadığını ilettiklerini aktardı.

Birleşik Krallık hükümeti, salgının kontrol altına alınması amacıyla ön hat sağlık çalışanları, enfeksiyon kontrolü ve hastalık sürveyansı için 20 milyon sterline kadar fon sağlayacağını duyurdu.

Salgında ilk bilinen vakanın, Ituri'nin eyalet başkenti Bunia'da 24 Nisan'da hayatını kaybeden bir hemşire olduğu açıklandı. Yetkililer virüsün ne kadar süredir yayıldığını tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor.

Bundibugyo türü ve aşı yetersizliği

Ebola virüsünün insanlarda hastalığa yol açan bilinen dört türü bulunuyor. Ülkenin daha önce sıkça karşılaştığı ve en çok bilinen "Zaire" türünün aksine, on yılı aşkın bir süredir görülmeyen "Bundibugyo" türü salgını durdurmayı zorlaştırıyor.

Daha önce sadece 2007'de Uganda'da ve 2012'de DKC'de görülen Bundibugyo türü, enfekte olanların yaklaşık üçte birinin ölümüne yol açmıştı. Diğer Ebola türlerine göre ölüm oranı daha düşük olsa da nadir görülmesi nedeniyle bu türe karşı onaylanmış bir aşı veya özel bir ilaç bulunmuyor.

DSÖ yetkilileri, mevcut deneysel aşılardan ilkinin hazır olmasının 6 ila 9 ay süreceğini tahmin ediyor.

COVID-19 aşı platformuna benzer bir teknolojiyle üretilen ikinci aşı adayının ise hayvan deneylerinden elde edilecek sonuçlara göre 2 ya da 3 ay içinde klinik denemelere hazır hale gelebileceği, ancak bu süreçte belirsizliklerin yüksek olduğu kaydedildi.