Ankara
AA 21.05.2026 10:27

EFES-2026'da seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan EFES-2026 Tatbikatı'na 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor.

TB-3 SİHA'nın TCG ANADOLU'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü, sırasıyla deniz top ateş desteğinin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti.

Seçkin gözlemci gününü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi.

Çok sayıda silah ve sistem ilk kez kullanıldı

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile Almanya, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Fransa, Gine, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Libya, Macaristan, Malezya, Mısır, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Senegal, Slovenya, Somali, Suriye, Tanzanya, Tunus, Uganda, Vietnam, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 50 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

Tatbikatta GÖKBEY helikopteri, M-60 T1 tankı, Panter ve Boran obüsleri, TRLG-230 ve Sungur füzeleri, Tayfun, Hisar-A ve Hisar-O hava savunma füze sistemleri, KORKUT hava savunma silah sistemleri, 35 milimetre modern çekili top, Kalkan Hava Savunma Radarı, İhtar İHA Karşı Sistemi, Zırhlı Taktik Araç Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (ZTA-UC), KARAOK tanksavar silahı, UMTAS tanksavar füzesi, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı sensör keşif, radar, komuta ve KBRN araçları, SARP kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, KARAYEL karinalı bot, mekanik mayın temizleme teçhizatı (MEMATT), Araca Monte Mayın/EYP Tespit Sistemi (AMMTS), ALKAR 120 Milimetre Havan Silah Sistemi, GEZGİN uydu terminali, atış destek ve yönlendirme (ADY) sistemleri, TARAS-II Radyolink Sistemi, Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi, zırhlı akaryakıt tankeri, KBRN temizleme dronu, ASLAN İKA, paramotor, motosikletli komando ekibi, Dragoneye-2, DORUK-2 elektro-optik sensör sistemleri, kentsel arama kurtarma aracı, patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) aracı, mobil diş ünitesi, seyyar sahra üniteleri, konteyner köpek kulübesi, TEBER ve MAM-T SİHA mühimmatı ile envantere alınması planlanan Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve kamikaze sürü dron gibi muhtelif silah ve sistemler ilk kez kullanıldı.

EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri dün başarıyla gerçekleştirilmişti.

