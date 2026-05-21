AA 21.05.2026 11:49

Akaryakıtta vergi kaybını azaltacak kanun teklifi yolda

AK Parti, akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergi kaybının önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Yarın TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına girişte aranan sağlık şartları yeniden düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da değişikliklere gidilecek. Bu kapsamda, gazete, dergi ve internet haber siteleri ile basın yayın ilkelerine yönelik düzenlemeler yapılacak.

Ayrıca, toplu araç satış işlemlerindeki tescil ve kayıt süreleri uzatılacak. Akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla da yeni düzenlemelere gidilecek.

AK Parti LPG Akaryakıt
