Dünya
AA 21.05.2026 12:02

Trump, diplomatik ilkelerin aksine Tayvan lideri Lai ile görüşeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik ilkelerin aksine, Tayvan lideri Lai Ching-te ile olası bir silah satışı konusunda görüşeceğini açıkladı.

CNN'in haberine göre, Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı askeri mezuniyet töreninin ardından Washington'a dönüşünde, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin Tayvan'a yönelik olası silah satışına karar vermeden önce Lai ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Onunla konuşacağım. Herkesle konuşuyorum. Tayvan meselesini ele alacağız." ifadelerini kullandı.

ABD ile Tayvan liderleri, Washington'un 1979'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı almasından bu yana doğrudan görüşmedi.

Trump'ın Tayvan lideri Lai ile ilgili açıklamaları Pekin ziyaretinden bir hafta sonra geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirmişti.

