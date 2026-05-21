Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2026 12:23

Everest Dağı'na bir günde 274 dağcı tırmanarak rekor kırdı

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanan 274 dağcı, bir günde zirveye ulaşan en fazla kişi rekorunu kırdı.

Everest Dağı'na bir günde 274 dağcı tırmanarak rekor kırdı

Nepalli yetkililere göre, 274 dağcı dün hava şartlarının da uygun olmasından yararlanarak Everest Dağı'nın zirvesine çıktı.

Böylelikle Everest Dağı'nın zirvesine tek bir günde ulaşan en fazla kişi sayısına ilişkin yeni bir rekora ulaşıldı.

Öte yandan, Kami Rita Sherpa adlı dağcı da zirveye 32. kez çıkarak kendi rekorunu kırmış oldu.

Zirveye aynı günde en fazla ulaşan kişi sayısı 22 Mayıs 2019'da Nepal tarafında 223, Çin tarafında ise 113 olmuştu.

8 bin 848 metre irtifada dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasında yer alıyor. Dağın doğu tarafı Çin sınırlarında kalıyor.

Sıradaki Haber
Trump, diplomatik ilkelerin aksine Tayvan lideri Lai ile görüşeceğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Kılıçkaya Barajı son 7 yılda ilk kez tam doluluğa ulaştı
13:17
Erdoğan: Soykırım şebekeleri karşısında, insanlığı savunmayı sürdüreceğiz
12:59
İklim değişikliği taşkınları mevsim dışına taşıdı
12:45
ABD istihbarat raporuna göre İran ordusu beklenenden çok daha hızlı askeri altyapısını inşa ediyor
12:35
Yuvacık Barajı çevresindeki vatandaşlara olası "kontrollü deşarj" uyarısı
12:35
İspanya Dışişleri Bakanı: Ben-Gvir'in AB'ye bile girmesine izin verilmemeli
Çobanların karada başlayan göçü, denizde devam eden sıra dışı yolculuğa dönüşüyor
Çobanların karada başlayan göçü, denizde devam eden sıra dışı yolculuğa dönüşüyor
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ