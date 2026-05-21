AA 21.05.2026 12:34

Yuvacık Barajı çevresindeki vatandaşlara olası "kontrollü deşarj" uyarısı

Kocaeli Valiliği, bölgedeki yağışlar nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde Yuvacık Barajı'ndan kontrollü su deşarjı yapılabileceğini belirterek, vatandaşları dere yatağı güzergahlarında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda bölgede yağışlı bir periyoda girildiği bildirildi.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Yuvacık Barajı'nda yüksek debili akımların risk teşkil etmemesi amacıyla önlem alınacağı aktarılan açıklamada, olası pik debilere karşı yeterli rezerv hacminin muhafaza edilmesi için ihtiyaç duyulması halinde kontrollü su deşarjı yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu sebeple Yuvacık Barajı mansabında bulunan dere yatağı güzergahları, kanallar ve göl rezervuar alanlarında herhangi bir olumsuz etki meydana gelmemesi, can ve mal kaybı riskinin ortaya çıkmaması için dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

