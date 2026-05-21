İspanya Dışişleri Bakanı: Ben-Gvir'in AB'ye bile girmesine izin verilmemeli

Albares, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye açıklama yaptı.

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosundaki aktivistlere yönelik "aşağılayıcı muameleyi" kınayan Albares, filodaki üyelerin uluslararası sularda tutuklanmaları ve insanlık dışı muameleye maruz kalmaları nedeniyle İsrail'den "derhal özür dilemesini" beklediklerini bir kez daha dile getirdi.

"İsrail'e bir Norveç veya İzlanda'ya davrandığımız gibi davranamayız." diyen İspanya Dışişleri Bakanı, filodaki aktivistlere yönelik görüntülerden dolayı tepkilerini iletmek için sadece İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Elrich'i bakanlığa çağırmakla kalmadıklarını, İsrail Dışişleri Bakanlığına da diplomatik bir nota gönderdiklerini kaydetti.

Ben-Gvir'e tepki: Görüntüler canavarca

Albares, filodaki aktivistlere yönelik aşağılayıcı hareketlerinden dolayı, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e de sert tepki göstererek, "Bu görüntüler nefret dolu, insanlık dışı ve canavarca. Ben-Gvir'in Avrupa Birliği'ne bile girmesine izin verilmemesi gerekir. Birkaç İsrail bakanına yaptırım uygulamak yeterli değil. Söz konusu olan tüm hükümetin politikasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti üyelerine karşı uygulanan Avrupa yaptırımlarının haklı olduğunu dile getiren Albares, "İsrail hükümetinin eylemlerinin ve açıklamalarının canavarca olduğunu, iki devletli çözümü engellemeye çalıştıklarını ve Filistinli oldukları için Filistinlileri suçlu gösterdiklerini" vurguladı.

İsrail'in aktivistleri bugün serbest bırakacağını, İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanından Türk Hava Yollarına ait uçakla TSİ 17.50'de Türkiye'ye varmalarının öngörüldüğünü kaydeden Albares, "Onlara olabilecek her şeyden İsrail'i sorumlu tutuyoruz." diye konuştu.