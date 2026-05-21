İletişim Başkanı Duran, Türk Mutfağı Haftası'nı kutladı

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından bu yıl 5'incisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı.

Bir milletin hafızasının bazen bir türküde, bazen de aynı sofranın etrafında buluşan gönüllerde yaşadığını ifade eden Duran, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Türk Mutfağı da yüzyıllardır sadece yemek değil; paylaşmanın, bereketin, misafirperverliğin ve kültürümüzün en güzel taşıyıcılarından biri olmuştur. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, 'Bir Sofrada Miras' temasıyla bu yıl beşinci kez kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Anadolu’nun köklü lezzetlerini dünyaya tanıtmanın yanında, geçmişten bugüne uzanan güçlü medeniyet mirasımızı da yaşatmaktadır. Bu anlamlı vizyona öncülük eden Saygıdeğer Hanımefendi başta olmak üzere, bu değerli mirası yaşatan tüm aşçılarımıza, üreticilerimize, emek veren ve kültürümüzü geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyor; Türk Mutfağı Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum."