AA 21.05.2026 11:10

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ikisi insani yardım tırı sürücüsü, 4 kişi hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki Karara beldesinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde İsrail ordusuna ait dronun bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin basınında çıkan haberlere göre, İsrail askerlerinin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri öldü.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait silahlı dronun bomba atması nedeniyle Cibaliya beldesinin kuzeyindeki Halave Mülteci Kampı'nda bir kişi yaralandı.

