Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2026 13:37

BAE'den "İran'ın Hürmüz'ü kontrol etme girişimleri hayalden ibaret" mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme veya BAE'nin "deniz egemenliğini ihlal etme" girişimlerinin "hayalden ibaret olduğunu" ifade etti.

BAE'den "İran'ın Hürmüz'ü kontrol etme girişimleri hayalden ibaret" mesajı

Karkaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgedeki duruma değindi.

Basra Körfezi'ndeki güvenirliğin saldırgan söylemler ve "kuru dostluk mesajları" arasında kaybolduğunu dile getiren Karkaş, İran'ın yeni bir "gerçeklik" dayatmaya çalıştığını savundu.

Karkaş, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme veya BAE'nin deniz egemenliğini ihlal etme girişimleri hayalden ibarettir." ifadesini kullandı.

Bölgedeki güven eksikliğine vurgu yapan Karkaş, "Arap komşularıyla bir arada yaşamak isteyen herkes, güvenin eksik olduğunu ve bunun sloganlarla değil, sorumlu söylem, egemenliğe saygı ve iyi komşuluk ilkelerine gerçek bir bağlılıkla sağlanabileceğini anlamalıdır." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
BAE İran
Sıradaki Haber
ABD istihbarat raporuna göre İran ordusu beklenenden çok daha hızlı askeri altyapısını inşa ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye geliyor
14:57
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
14:51
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 775'e yükseldi
14:24
Polonya, İsrailli bakan Ben-Gvir'e giriş yasağı getirmeye hazırlanıyor
14:32
İngiltere, İsrail’in Londra Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı
14:09
Meteorolojiden bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kılıçkaya Barajı son 7 yılda ilk kez tamamen doldu
Kılıçkaya Barajı son 7 yılda ilk kez tamamen doldu
FOTO FOKUS
EFES-2026'da seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı
EFES-2026'da seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ