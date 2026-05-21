Dünya
AA 21.05.2026 13:43

Trump: Belki İsrail'de başbakanlığa aday olabilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de yüzde 99 desteği olduğunu öne sürerek, "Belki İsrail’de Başbakanlığa aday olabilirim." dedi.

Trump: Belki İsrail'de başbakanlığa aday olabilirim

Trump, dün İran gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

​​​​​​​"Şu anda İsrail'de yüzde 99'dayım. Başbakanlığa aday olabilirim." ifadelerini kullanan Trump, "Belki bunu (ABD Başkanlığı) yaptıktan sonra, İsrail’e gider ve Başbakanlığa aday olurum." dedi.

Trump, bir ankete göre İsrail’deki desteğinin "yüzde 99" olduğunu savundu.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin 14-18 Mayıs tarihlerinde yaptığı anket, ABD'de Trump'ın genel onay oranının yüzde 37 olduğunu göstermişti. Anket sonuçları, neredeyse tüm Demokratların Trump'ın başkanlık performansını onaylamadığını ortaya koymuştu.​​​

