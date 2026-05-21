EFES-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü gündüz safhası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla icra edildi.

Tatbikatın son gününde senaryo kapsamında, TB-3 SİHA, TCG ANADOLU'dan havalandı. Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Kınalıada ve TCG Heybeliada 76 milimetrelik deniz toplarının karşıt kuvvet muhaberesinin engellenmesi amacıyla ateşledi.

Amfibi harekatın desteklenmesi amacıyla topçu ve havan atışları yapıldı. Karşıt kuvvet muhaberesini engellemek için, milli imkanlarla ASELSAN tarafından üretilen elektronik harp unsurları MİLKAR-3A3 ve MİLKAR-3T4 ile elektronik taarruz uygulandı.

Fırtına obüsleriyle gerçekleştirilen atışların ardından, ATAK taarruz helikopteri himayesinde hava hücum harekatı gerçekleştirildi. Faaliyete Türkiye koordinatörlüğünde Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer, Romanya ve Suriye güçleri katıldı.

Top, obüs ve komuta kontrol araçlarının havadan taşınmasıyla devam eden tatbikatta, manevra birliklerinin inme bölgesinde ihtiyaç duyacağı ateş desteğini sağlamak maksadıyla bir Chinook ağır yük helikopteriyle mühimmat konteynırı, motosikletli komandolar, Sikorsky helikopterle de 105 milimetre BORAN obüsü, hava hücum harekatı gerçekleştirildi.

Amfibi hücum harekatına yönelik uçaklar tarafından yakın hava desteği sağlanırken, çıkarma plajında bottan makineli tüfek ve roketatar atışları yapıldı. Faaliyet, Türkiye koordinatörlüğünde dost ve müttefik ülkelerden Azerbaycan, Libya ve Macaristan ile birlikte icra edildi.

Sat timinin bölgeye atak botuyla intikal etmesinin ardından, amfibi harekatı kapsamında atak botu tarafından makineli tüfekle hedefler vuruldu.

TCG AKÇAY mayın avlama gemisindeki mayın harbi dalgıçları botla plaja çıktı. Çıkarma plajı açıklarında bir denizaltının amfibi hedef sahasına sızdığı bilgisi üzerine denizaltı savunma harbi imkanına sahip 3 helikopter TCG ANADOLU'dan kalkarak denizaltıyı tespit etti. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 6 zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA'lar gemiden sahile, birliklerin intikalini sağladı.

Silahlı insansız hava aracı AKSUNGUR'un hedefleri imha etmesinin ardından muharebe alanında istihkam birliklerince tank hendeğinden geçişi sağlamak maksadıyla yamaç çökertmesi gerçekleştirildi.

Süper Cobra helikopterleri tarafından hedefin vurulmasından sonra, güdümlü mermilerle hedeflere top atışları yapıldı. Mayın avlama gemisinin tespit ettiği mayının otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhisi ve imhası yapıldı.

Gemide bulunan deniz piyade unsurlarının doğrudan istenilen hedefe helikopter vasıtasıyla indirilmesi icra edildi. Çıkarmaların yapılması, amfibi harekatı destekleyen atışlar kapsamında taarruz helikopterinin atışları, gemiden hedefe manevra ve bot icrası, denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye, denizaltıdan TCG ANADOLU'ya sıhhi tahliyeler gerçekleştirildi.

Düşman zırhlı araçlarının imhası kapsamında tanksavar atışları, yakın hava desteği, muharebe arama kurtarma harekatı, uzman nişancı unsurlarınca kritik hedeflerin etkisiz hale getirilmesi, Akıncı TİHA atışı, zırhlı muharebe aracı atışı, topçu ve havan atışları tank topu atışı, havadan lojistik ikmal desteği, KARAOK tanksavar füzesi atışı, insansız kara araçları kullanımı, SİHA atışlarının ardından topçu ve havan atışları yapıldı.​​​​​​​

Gösteri uçuşu

Türk Yıldızları ve HÜRJET, EFES-2026 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Tatbikatın kapanışında TCG ANADOLU'nun da arasında bulunduğu donanmaya ait unsurların tören geçişi yaptı. Daha sonra tatbikata katılan ülkelerin bayraklarıyla paraşütçüler atlayış gerçekleştirdi.

Son etkinlikle birlikte tatbikat tamamlandı.