AA 21.05.2026 16:13

Bartın'da sağanak: Ev ve yolları su bastı, denizin rengi değişti

Bartın'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı evler ile yolları su bastı. Derelerin Karadeniz'e taşıdığı çamurlu su ise denizin rengini kahverengiye çevirdi.

[Fotograf: AA]

Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini artıran sağanak, Muratbey köyünde sele yol açtı.

Derelerin taşmasıyla Karabük yolu kısmen su altında kaldı.

Kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, köylerdeki bazı evler ile tarım arazilerini de su bastı.

Derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kurucaşile ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Tekkeönü, Çambu ve Çakraz derelerinin debileri yükseldi. Derelerin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı.

Kurucaşile ve Tekkeönü Limanı bölgesinde denizin rengi, derelerden akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü.

