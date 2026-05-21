Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.05.2026 15:25

Taşkın bölgelerinde çalışmalar kesintisiz devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, selden etkilenen illerde Yeşil Karınca filolarının taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğünü belirterek "İl-ilçe Tarım Müdürlüklerimiz sahada üreticimizin yanında. TARSİM ekiplerimiz, zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.

Taşkın bölgelerinde çalışmalar kesintisiz devam ediyor
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin başta olmak üzere, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen aşırı yağışların sebep olduğu taşkınlardan etkilenen vatandaşlara ve üreticilere, geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, Hatay'da olumsuz hava koşulları sonucu meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin, ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla bölge halkının hizmetinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeşil Karıncalarımızla taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarımızı gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. İl-ilçe Tarım Müdürlüklerimiz de sahada, üreticimizin yanında. TARSİM ekiplerimiz, zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

"Yeşil Karıncalar" olarak anılan DSİ iş makineleri, taşkına yönelik çalışmaların yanı sıra, orman yangınları, deprem ve çığ gibi afetlerde de seferber olarak afet zararlarının önlenmesi ve azaltılması yönündeki çalışmalara, destek sağlıyor. Taşkın öncesi, taşkın anı ve sonrasında vatandaşların can ve mal emniyetini temin etmek maksadıyla gece gündüz çalışan "Yeşil Karıncalar", ayrıca terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda Milli Savunma Bakanlığı emrinde de görevlendiriliyor.

ETİKETLER
DSİ İbrahim Yumaklı Sel
Sıradaki Haber
Samsun'da izinsiz dron uçuşuna 108 bin 370 lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:23
İtalya, AB'den İsrailli Bakan Ben-Gvir için yaptırım talebinde bulundu
16:32
Bartın'da sağanak: Ev ve yolları su bastı, denizin rengi değişti
15:57
Tarım ve Orman Bakanlığı biyokaçakçılara göz açtırmadı
15:54
Firmalara 10 yılda 783 milyon lira UR-GE desteği verildi
15:54
Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu
15:43
EFES-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Hatay İskenderun sahilinde "Gezi Treni" hizmete alındı
Hatay İskenderun sahilinde "Gezi Treni" hizmete alındı
FOTO FOKUS
EFES-2026'da seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı
EFES-2026'da seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ