Gündem
AA 21.05.2026 13:37

Bakanlık'tan 'yapay et' iddialarına yanıt: Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin, "yapay et yasağını", iddia edilenin aksine çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturduğunu belirterek, Türkiye sınırları içinde yapay et üretiminin ve tüketiminin söz konusu olmadığını ve olmayacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu yönetmelik ve buna ilişkin uygulama tebliğinin 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetmelikteki 'yeni gıda' tanımı, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır."

Açıklamada, düzenlemede yer alan "bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen" ifadesinin başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermediğine işaret edilerek, bu sebeple, "yapay et" veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamayacağı bildirildi.

Bakanlığın, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve "yapay et" olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'yapay et yasağını' çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır."

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
Erdoğan: Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur
