Gündem
TRT Haber 21.05.2026 18:49

Bakan Gürlek: Herkes karara saygılı olmalı, karar temyize açık

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez." dedi.

Bakan Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, bugün hukuk devletinin işleyişi bakımından önemli bir yargı kararına ilişkin basın açıklaması yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir" ifadelerini kullanan Gürlek, demokrasinin özünün millet iradesi olduğunu belirterek, "Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması, aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince önemli bir karara imza atıldığını vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir."

 

İstinaf mahkemesinin, 4-5 Kasım 2023'teki kurultay sürecinde delege iradesinin, kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakata uğratıldığı yönünde bir kanaate vardığını aktaran Gürlek, "Mahkeme, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların, seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir." diye konuştu.

"İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir"

"İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir"

"Yargının görevi, hukukun üstünlüğünü temin etmektir" ifadelerini kullanan Gürlek, seçim güvenliğinin sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerli olduğuna işaret etti.

Siyasi partilerin, demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonları olduğuna işaret eden Gürlek, "Bu kolonların zedelenmesi, doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Hukuk devletinin, iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlet olduğunu vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç, hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.

Bizim için temel ilke açıktır, irade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye, demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir."

