Parçalı Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Space 21.05.2026 22:08

Ay'a giden gizli yol: Uzay uçuşlarında milyonlarca dolar tasarruf sağlanacak

Uluslararası bir araştırma ekibi, gelişmiş bilgisayar modellemeleri kullanarak Dünya ile Ay arasında yakıt tüketimini ciddi oranda azaltan gizli bir rota keşfetti. Yeni rota, maliyetleri düşürmenin yanı sıra Dünya ile olan iletişimin kesilmesini de önlüyor.

Ay'a giden gizli yol: Uzay uçuşlarında milyonlarca dolar tasarruf sağlanacak

Uzay görevlerinde en verimli ve ekonomik rotayı bulmak, astronomik maliyetler nedeniyle hayati bir önem taşıyor. Portekiz'deki Coimbra Üniversitesi ve Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nden araştırmacıların liderliğindeki uluslararası bir ekip, Ay yolculuklarını çok daha ucuz hale getirecek yeni bir yöntem geliştirdi.

Bilim insanları, karmaşık modelleri hızlandıran özel bir matematiksel teori sayesinde tam 30 milyon farklı rotanın simülasyonunu yaptı. Astrodynamics dergisinde yayımlanan çalışmada, daha önce fark edilmeyen ve yer çekimi kuvvetinden maksimum düzeyde yararlanan gizli bir yörünge hattı tespit edildi.

Yer çekimini ters köşe yapan rota

Uzay araçları seyahat ederken yakıtı sürekli kullanmak yerine, maliyetsiz bir itme gücü sağlayan gezegenlerin ve uyduların yer çekimi kuvvetinden yararlanıyor. Araştırmacılar, Ay'a giden geleneksel yollarda Dünya'ya en yakın olan yörünge dallarını seçmek yerine, bu yörüngeye tam ters taraftan girmenin çok daha avantajlı olduğunu keşfetti.

Bu ters açı, uzay aracının yer çekiminden çok daha fazla bedava enerji almasını sağlıyor. Keşfedilen bu yeni rota, şimdiye kadar bilinen en ucuz rotaya kıyasla saniyede 58,80 metre daha az yakıt tüketimi sunuyor. Uzay taşımacılığında bu küçük gibi görünen tasarruf, pratikte milyonlarca dolarlık bütçenin cepte kalması anlamına geliyor.

Kesintisiz iletişim avantajı

Yeni rotanın uzay ajanslarına sunduğu tek avantaj maddi tasarrufla sınırlı değil. Ay'ın arkasına geçen uzay araçları, Dünya ile doğrudan görüş hattını kaybettiği için iletişim kesintileri yaşıyor; nitekim NASA'nın Artemis 2 görevi tasarımlarında da bu sorunla karşılaşılmıştı.

Bilim insanları, önerdikleri bu yeni yörüngenin konumlanma açısı sayesinde Dünya ile olan telsiz ve veri iletişiminin hiçbir aşamada kopmayacağını belirtiyor. Uzmanlar, şu anki modellemede sadece Dünya ve Ay'ın yer çekimini hesapladıklarını, gelecekte Güneş'in çekim gücünü de denkleme dahil ederek çok daha ucuz ve verimli gizli yollar bulabileceklerini vurguluyor.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları Uzay Keşif Bilimsel Araştırma NASA Yakıt
Sıradaki Haber
Hayatını kaybedenlerin sayısı 130’u geçti: Ebola neden hızlı yayılıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:41
Emine Erdoğan: Türk mutfağı en latif kültür elçimiz
22:27
BM: Batı Şeria'da bu yıl 20'den fazla yerleşim biriminde 870'ten fazla saldırı düzenlendi
22:22
ABD, Ebola salgını nedeniyle ülkeye girişlerde denetimi artıracak
22:43
Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası'nı kutladı
22:10
Bakan Çiftçi: Uyuşturucuyla mücadele konusunda herhangi bir ayrımımız yok
22:02
Hayatını kaybedenlerin sayısı 130’u geçti: Ebola neden hızlı yayılıyor?
Aydın'da 14 metre uzunluğunda pide yapıldı
Aydın'da 14 metre uzunluğunda pide yapıldı
FOTO FOKUS
Ankara’da sele kapılan kişiyi kurtarmaya çalışanlar vatandaşlar da sürüklendi
Ankara’da sele kapılan kişiyi kurtarmaya çalışanlar vatandaşlar da sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ