Dünya
AA 15.03.2026 13:02

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tubas, Nablus, orta kesimindeki Ramallah ve güneyindeki El Halil illerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri Cenin kentinin Anze beldesine baskın düzenledi ve en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, bölgedeki evlerden birinde topladığı Filistinliler, saatlerce sorguya tabi tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Cenin'in güneyindeki Kabatiye beldesinde ise İsrail askerleri, evlerine baskın düzenleyip arama yaptığı 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tubas'ın güneyindeki Tamun beldesinde de İsrail ordusu, bir baba ve oğlu ile bir çocuğu gözaltına aldı.

Nablus ile Ramallah'ta ise 3 Filistinli evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı.

El Halil'de ise İsrail güçleri, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

