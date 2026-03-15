Kazakistan, yeni anayasa için sandık başında

Ülke genelinde düzenlenen anayasa referandumunda oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Sandık başına giden seçmenler, "Kazakistan Cumhuriyeti'nin yeni anayasasını kabul ediyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" şeklinde yanıt vererek oyunu kullanıyor.

Halihazırda ülkede 10 bin 388 sandıkta oy kullanma işlemleri devam ederken, yurt dışındaki vatandaşlar için de 54 ülkede sandık kuruldu.

20 milyon 500 bini aşkın nüfusa sahip ülkede bugün 12 milyon 461 bin 796 kayıtlı seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor.

Oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'de sona erecek.

Yeni anayasa taslağı

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş amacıyla başlatılan anayasal reform kapsamında planlanan değişikliklerin anayasanın yüzde 84'ünü etkilemesi nedeniyle tamamen yeni bir anayasa taslağı hazırlanmıştı.

11 bölüm ve 96 maddeden oluşan yeni anayasa taslağının referandumda kabul edilmesi halinde 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girmesi ve ardından iki ay içinde yeni parlamento seçimlerinin yapılması öngörülüyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl 8 Eylül'de yaptığı konuşmada, ülkenin siyasi sisteminin kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklamış ve tek meclisli parlamento sistemine geçilmesini önermişti. Tokayev, 11 Şubat 2026'da ise yeni anayasa taslağının referanduma sunulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.