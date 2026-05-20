Devlet korumasındaki 605 genç kamuya yerleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katıldı.

Gençlerin, Türkiye'nin geleceğini emanet ettikleri en büyük güç olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu anlayışımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gençleri hayatın her alanında destekleyen, onlara alan açan vizyonunun sonucudur. Bu vizyonla ülkemizin üçte birini oluşturan 21 milyonu aşkın çocuğumuzun haklarını koruyan ve ihtiyaçlarını gözeten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurada devlet koruması altında yetişen 605 gencin görev yerlerinin belirleneceğini ifade eden Göktaş, "605 gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz. Her birine başarıdan başarıya koştukları, güzelliklerle karşılaştıkları bir ömür diliyorum" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Korumamız altında büyüyen 286 gencimiz üniversiteye yerleşti"

Göktaş, Bakanlık olarak, hizmetleri çocuğun üstün yararını esas alan bir anlayışla yürüttüklerini ve çocukların sevgi dolu ortamlarda büyümesi için koruyucu ve önleyici hizmetleri güçlendirdiklerini söyledi.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle, çocukları şefkatle kucaklayan ve geleceğe hazırlayan yaşam alanlarını da hizmetleri arasına eklediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Halihazırda, 15 bin 660 çocuğumuza çocuk evlerinde yuva sıcaklığında bakım hizmeti sağlıyoruz. Yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarına odaklanmıyoruz. Yarınlarımıza umut tohumları eken evlatlarımızın eğitim hayatlarını da yakından takip ediyoruz. Yalnızca 2025 yılında, korumamız altında büyüyen 286 gencimiz üniversiteye yerleşti. Hep inandığımız bir şey var. 'Gençlerimiz geleceğimiz, çocuklarımız yarınımız.' Çeyrek asra sığdırdığımız asırlık hizmetler, titizlikle yürüttüğümüz çok yönlü faaliyetler… Hepsi onlara daha müreffeh yarınlar sunmak için..."

Göktaş, çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini ve çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için yeni imkanlar geliştirdiklerini, kültür, sanat ve sporla buluşmalarını desteklediklerini söyleyerek, "Bu kapsamda, 57 ilimizdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulüplerimiz aracılığıyla 3 bin 109 lisanslı sporcumuzun gelişimine katkı veriyoruz. ⁠14'ten fazla branştaki 46 çocuğumuz, milli sporcu olarak başarıdan başarıya koşuyor, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 3 bin 768 çocuğumuzun resim, el sanatları, müzik ve tiyatro gibi alanlarda yer almasını sağlıyoruz. Bununla birlikte, eğitimini tamamlayan, meslek sahibi olmayı arzulayan gençlerimizi de yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

"Korumamız altında bulunan çocuklarımız için mesleki kurslar açılmasını sağladık"

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti ve eğitimleriyle gençleri çalışma hayatına hazırladıklarını dile getiren Göktaş, "Bu kapsamda, 13-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ile kurum bakımından ayrılıp yükseköğrenimine devam eden gençlerimize 'Yaşam Becerileri' ve 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' eğitimleri sunuyoruz. Böylelikle 18 bin 745 gencimizin hayata hazırlanması ve kariyer planlamasına katkı sağladık" dedi.

Hizmetlere hizmet eklemeye, gençlere kulak vermeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar, 66 bin 126 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağladık. Yeni görevlerine başlayan gençlerimizin çalışma hayatına uyum sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda 6 bin 23 gencimizi, düzenlediğimiz seminerler aracılığıyla çalışma şartları, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdik. 2020'de, çocuklarımızın kariyerlerini desteklemek amacıyla İŞKUR işbirliğinde 'İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimlerini' başlattık. Bu kapsamda 11 bin 287 çocuğumuza meslek seçimi, kariyer hedefi ve çalışma hayatına hazırlık konularında eğitim verdik. Öte yandan, korumamız altında bulunan çocuklarımız için mesleki kurslar açılmasını sağladık. Çalışma hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmalarına destek olduk. Korumamız altında yetişen gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Bu kapsamda 11 bin 377 iş yerine, 16 bin 570 özel sektör istihdam teşviki sağladık."

Bakan Göktaş, yerleştirilen gençleri gururla devletin çeşitli kademelerinde göreve uğurladıklarını, göreve başlamadan önce, bulundukları illerde "İş Hayatına Uyum Seminerleri" için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Yeni görev yerlerine yerleşen gençlere başarılar dileyen Mahinur Özdemir Göktaş, hayat yolculuklarının sağlık, huzur ve mutlulukla ilerlemesini, atamalarının hayırlı, hizmetlerinin bereketli olması temennisinde bulundu.

Atama sonuçlarına saat 17.00'den sonra ulaşılabilecek

Programda, devlet koruması altında yetişen Mehmet Tunç ile Miraç Melih Topuz da konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Göktaş, atamaların gerçekleştirilmesi için butona bastı. Göktaş, görev yerlerine yerleşen gençlerle bir süre sohbet ederek, onların mutluluklarını paylaştı.

Atama sonuçlarına, saat 17.00'den itibaren Bakanlığın web sayfasından, e-Devlet ve e-Ailem sistemi üzerinden ulaşılabilecek.