Filistin: Harem-i İbrahim’in İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılması kutsallığına saldırıdır

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, cami duvarlarının İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılmasının “caminin kutsallığına ve Müslümanların duygularına yönelik açık bir saldırı” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Harem-i İbrahim Camisinin “gayrimüslimlerin hiçbir hakkının bulunmadığı tamamen İslami bir vakıf” olduğu ifade edildi.

Cami içerisindeki İsrail uygulamalarının “geçersiz” olduğu kaydedilen açıklamada, bunların “tarihi özelliklerini değiştirmeye ve silah zoruyla Yahudileştirilmiş yeni bir gerçeklik dayatmaya yönelik tehlikeli girişimler” olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, İslami kutsal mekanlara yönelik ihlalleri durdurmak için “acil müdahalede bulunma” çağrısı yapılan açıklamada, Filistinliler de Harem-i İbrahim Camisini korumak ve İslami-Arap kimliğini muhafaza etmek amacıyla camide bulunmaya davet edildi.

İnsan hakları aktivisti Arif Cabir, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün akşam Harem-i İbrahim Camisinin yanında kutlama düzenlediğini söyledi.

İsraillilerin, “1967’de El Halil’in işgal edilmesinin yıl dönümünü kutlamak amacıyla” cami duvarlarını mavi ışıklarla aydınlattığını belirten Cabir, cami avlusunda yüksek sesli müzik yayını yapıldığını aktardı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının aylık raporuna göre, İsrail makamları nisan ayı boyunca Harem-i İbrahim Camisinde ezan okunmasını 91 kez engelledi.

İsrail, 25 Şubat 1994’te fanatik bir Yahudi'nin Harem-i İbrahim Camisinde 29 Filistinliyi öldürdüğü katliamın ardından camiyi yüzde 63 Yahudiler, yüzde 37 Müslümanlar için olmak üzere iki bölüme ayırmıştı.