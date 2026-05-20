AA 20.05.2026 10:47

Pentagon, Avrupa'daki ABD muharebe tugayı sayısının azaltıldığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Avrupa'ya konuşlandırılmış ABD muharebe tugayı sayısının dörtten üçe düşürüldüğünü açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'daki ABD askeri tugay sayısının 2021 seviyesine geri çekileceğini belirtti.

Bu kapsamda Avrupa'daki ABD muharebe tugayı sayısının dörtten üçe düşürüldüğünü aktaran Parnell, bu durumun ABD kuvvetlerinin Polonya'ya konuşlandırılmasında gecikmeye yol açacağını ifade etti.

Washington Post gazetesine göre, söz konusu tugayların her birinin yaklaşık 4 bin asker, tank ve çeşitli destek teçhizatı bulunuyor.​​​​​​​

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini belirtmişti.

Vance, Avrupa ülkeleriyle halen güçlü ilişkilerinin olduğunu ancak "Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini" söylemişti.

ABD Pentagon Polonya
11:33
Kar kaplanlarının mayısta zorlu mücadelesi sürüyor
11:34
ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi, Türkiye'yi örnek gösterdi
11:17
Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu THY 93 yaşında
11:01
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır
10:58
NATO kararı: Almanya Patriot sistemini Türkiye'ye gönderecek
11:19
Türkiye'nin yeni caydırıcı gücü TAYFUN Blok-2 göreve hazır
