Brent petrolün varili 110,14 dolardan işlem görüyor

-Dün 111,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,98 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 110,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın "çok kısa sürede" sona ereceğine dair açıklamalarının piyasalarda arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtti.

Trump, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İran'la müzakerelerin sonucunda ya bir anlaşmaya varacaklarını ya da bu ülkeye saldırılara devam edeceklerini belirterek, "Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil. Görevimizi yerine getirip eve döneceğiz. Başkanın verdiği söz buydu ve tam da bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Vance, Başkan Trump'ın İran'a yönelik "operasyonu" sınırlı bir süre zarfında bitirmeyi planladığını ve yaklaşık 6 haftalık saldırıların ardından son 5 haftadır ateşkes sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Körfez ülkelerinin de girişimleriyle İran'la müzakerelerin sürdüğünü kaydeden JD Vance, ya Tahran'la "nükleer silaha sahip olmayacakları" bir anlaşma yapacaklarını ya da saldırılara geri döneceklerini belirtti.

Bununla birlikte, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler petrol piyasalarında arz endişelerini canlı tutmaya devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ile ateşkes ilan edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın çevresinde başlattığı abluka çerçevesinde bugüne kadar 88 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin de "etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran ile ilan edilen ateşkesin ardından abluka kararı aldığı 13 Nisan'dan bugüne kadar, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve diğer ticari malları taşıyan gemilere yönelik engellemelerle ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, "CENTCOM güçleri, tam uyumluluğu sağlamak amacıyla (Hürmüz Boğazı'na doğru giden) 88 ticari geminin rotasını değiştirdi ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, İran savaşı kaynaklı arz kesintilerinin yanı sıra, ABD'de ham petrol stoklarında düşüşe işaret eden veriler de piyasaların odağında bulunuyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 9 milyon 100 bin varil azaldığını açıkladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,73 doların direnç, 108,89 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.