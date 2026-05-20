İstanbul'da dev final günü: UEFA Avrupa Ligi kupası sahibini buluyor

Kupayı müzesine götürecek takımın belli olacağı dev karşılaşma öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Final öncesi dün düzenlenen efsaneler maçında Hami Mandıralı ve Fernando Llorente gibi isimler sahaya çıkarak futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı bugün İstanbul'da yaşanıyor.

İngiltere'nin Aston Villa ile Almanya'nın Freiburg takımları, dev kupayı kazanmak için bu akşam Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar Beşiktaş'ta buluştu

Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte her iki takımın binlerce taraftarı, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kurulan "UEFA Fan Zone" etkinlik alanında ve semt merkezinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Dünden itibaren İstanbul'un tarihi noktalarını ve Beşiktaş sahilini dolduran futbolseverler, marşlar eşliğinde maç saatini bekliyor. Taraftarlar, dün olduğu gibi bugün de sergilenen UEFA Avrupa Ligi kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirerek tarihi ana tanıklık ediyor.

Efsaneler final öncesi sahaya çıktı

Final kutlamaları kapsamında dün organize edilen "Efsaneler Karşılaşması" futbolseverlerden büyük ilgi görmüştü. Aralarında Hami Mandıralı, Cenk Gönen, Ahmet Dursun, Ogün Temizkanoğlu, Uğur İnceman ve dünyaca ünlü eski futbolcu Fernando Llorente'nin de bulunduğu kadro, sergiledikleri performansla final öncesi atmosferi ısıttı.

İlk düdük 22.00'de çalacak

İstanbul'un bir kez daha Avrupa futbolunun merkezi olacağı bu büyük randevu, Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadı) saat 22.00'de başlayacak.

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen Aston Villa ve Freiburg, kulüp tarihlerinin en önemli başarılarından birine imza atmak için ter dökecek.

Dev finalin ardından UEFA Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu İstanbul semalarında yükselecek.