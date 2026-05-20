Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi.

Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü.

"Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, TRT Haber canlı yayınında tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, "Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

AFAD'dan açıklama

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlamıştır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."

Tüm ekipler sahada

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"Karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda olumsuzluk yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergâhlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

"Tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Malatya'daki depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.