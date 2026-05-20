DSÖ, Ebola ölümlerinin artması üzerine deneysel aşıların kullanımını değerlendiriyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının yayılma hızı ve ölçeğinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Vakalar hızla artıyor

KDC'de Bundibugyo suşunun yol açtığı yeni salgında, şu ana kadar en az 500 şüpheli vaka ve 130 şüpheli ölüm bildirildi.

Salgının başlangıcında yaklaşık 200 vaka ve 65 ölüm kaydedilmişti. KDC'nin Ituri eyaletinde faaliyet gösteren Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sağlık Direktörü Dr. Mesfin Teklu Tessema, mevcut rakamların "buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu ifade etti.

Tessema, virüsün Güney Sudan'ın geçirgen sınırından bu ülkeye sıçramasının an meselesi olduğunu vurgulayarak, bölgedeki zayıf sağlık altyapısı nedeniyle kontrolün zorlaştığı uyarısında bulundu.

Ekipman eksikliği ve yüksek ölüm riski

Bölgedeki sağlık kliniklerine insani yardım sağlayan IRC, eldiven, maske ve koruyucu gözlük gibi temel koruyucu ekipmanlarda ciddi eksiklikler yaşandığını aktardı.

Tessema, Bundibugyo suşunun bakım imkanları mevcutken bile yüzde 30 ile yüzde 50 arasında bir ölüm oranına sahip olduğunu, tedaviye erişimin olmadığı ya da geç kalındığı durumlarda bu riskin daha da yükseleceğini belirtti.

Ebola virüsünün mevcut Bundibugyo suşu için onaylanmış bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor. KDC ve Ugandalı bilim insanlarının yayımladığı genetik veriler, salgının yakın zamanda virüslü bir hayvandan insana bulaşmasıyla başladığını ve ardından insandan insana yayıldığını ortaya koydu.

Bristol Üniversitesi Viroloji Profesörü David Matthews, salgının kaynağının tek bir hayvandan bulaşma olayı olmasının, zincirin izlenmesini ve kesilmesini kolaylaştırabileceğini paylaştı.

Bölgesel tedbirler ve kısıtlamalar

Uganda'da halka kucaklaşmaktan ve el sıkışmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı. Ülkede her yıl milyonlarca insanı bir araya getiren 3 Haziran Şehitler Günü etkinlikleri iptal edildi.

DSÖ, sınır kapılarında tarama yapılmasını önerirken, ticari ve seyahat kısıtlamalarından kaçınılması çağrısında bulundu.

Buna karşılık, ABD de dahil olmak üzere bazı ülkeler bölgeden gelen yolculara yasak getirirken, Ruanda ise KDC ile olan sınırlarını kapattı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yetkilileri, bölgede devam eden silahlı çatışmalar ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği nedeniyle salgına müdahalenin zorlaştığını aktardı.

KDC'nin Ituri eyaletinde laboratuvar testleriyle doğrulanmış 30 vaka bulunuyor. Uganda'nın başkenti Kampala'da ise bir vaka ve bir ölüm kaydedildi.

Ayrıca enfekte olan bir ABD vatandaşının tedavi için Almanya'ya nakledildiği açıklandı.

Mevcut aşılar yetersiz

DSÖ, hangi testlerin, aşıların ve tedavilerin kullanılabileceğini belirlemek üzere teknik bir heyet topluyor.

Mevcut onaylı aşılar yalnızca 1976'da tespit edilen Zaire suşuna karşı koruma sağlıyor. DSÖ KDC Temsilcisi Anne Ancia, uzmanların mevcut aşıların bu salgında kullanılamayacağı görüşünde olduğunu, ancak daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Ghebreyesus, salgının kentsel alanlara sıçramasının ve sağlık çalışanları arasında görülmesinin yayılımı hızlandırabileceğine dikkat çekti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle son iki ayda 100 binden fazla insanın yerinden edildiğini belirten Ghebreyesus, bu hareketliliğin salgının kontrolünü daha da güçleştirdiğini vurguladı. DSÖ, krize müdahale etmek amacıyla bölgeye 40'tan fazla uzman ve 12 ton tıbbi malzeme sevk etti.