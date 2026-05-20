Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2026 07:58

İşgalci İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin tamamını alıkoyduğunu duyurdu

İsrail, uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu duyurdu.

İşgalci İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin tamamını alıkoyduğunu duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’na saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği belirtildi.

Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail'e doğru seyir halinde olduğu ifade edilen açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Çernobil’de vahşi yaşam şaşırttı: İnsanların terk ettiği bölgede hayvanlar çoğaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:34
850 polisle narkotik operasyonu: 78 gözaltı
08:27
Google arama çubuğunda köklü değişiklik: Yapay zeka dönemi başlıyor
08:28
DSÖ, Ebola ölümlerinin artması üzerine deneysel aşıların kullanımını değerlendiriyor
08:32
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı
07:37
Çernobil’de vahşi yaşam şaşırttı: İnsanların terk ettiği bölgede hayvanlar çoğaldı
06:59
Grönland'dan ABD'ye tepki: Biz denek değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve milli sporcularla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve milli sporcularla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ