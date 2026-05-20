Dünya
Wall Street Journal, PBS, New York Post, CNBC 20.05.2026 06:15

ABD’de yapay zekaya öfke büyüyor: Milyar dolarlık projeler iptal edildi

ABD’de yapay zeka şirketleri ve veri merkezlerine yönelik tepkiler giderek büyüyor. Yüksek enerji tüketimi, artan elektrik fiyatları, iş kaybı korkusu ve çocuklar üzerindeki etkiler nedeniyle protestolar yaygınlaşırken, bazı olaylar şiddet boyutuna ulaştı.

ABD'de yapay zekaya öfke büyüyor: Milyar dolarlık projeler iptal edildi
[Fotograf: Reuters]

Milyarlarca dolarlık yatırımla kurulan veri merkezleri, yüksek enerji tüketimleri nedeniyle çevrecilerin ve yerel halkın hedefi haline geldi.

The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre ABD’liler, özellikle enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde veri merkezlerinin elektrik tüketimini artırmasından endişe ediyor.

Anketler, yapay zekaya yönelik kaygıların son dönemde belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.

“İşlerimizi elimizden alacak” endişesi

Kamuoyundaki rahatsızlık yalnızca enerji tüketimiyle sınırlı değil.

Çalışanlar, yapay zekanın işlerini ellerinden alabileceğinden korkarken; ebeveynler ise teknolojinin eğitim sistemini olumsuz etkilediğini ve çocukların ruh sağlığı üzerinde zarar oluşturduğunu savunuyor.

Uzmanlara göre yapay zekaya ilişkin tartışmaların kısa sürede siyasi bir meseleye dönüşmesi de dikkat çekici bir gelişme.

Tepkiler şiddet olaylarına dönüştü

Yapay zekaya yönelik öfke bazı bölgelerde şiddet olaylarını da beraberinde getirdi.

Geçen ay, Sam Altman’ın San Francisco’daki evine molotof kokteyli atıldı. Amerikan medyasına göre saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki kişinin üzerinden “yapay zeka karşıtı manifesto” çıktı.

Bundan birkaç gün sonra ise Ron Gibson’un evine ateş açıldı. Kapısına “Veri merkezi istemiyoruz” yazılı not bırakılan Gibson’ın, şehirde veri merkezi kurulmasına onay veren isimlerden biri olduğu belirtildi.

156 milyar dolarlık projeler etkilendi

WSJ’nin paylaştığı verilere göre protestolar nedeniyle toplam değeri 156 milyar doları bulan 48 veri merkezi projesi gecikti ya da engellendi.

Sadece bu yılın ilk çeyreğinde tepkiler nedeniyle 20 projenin daha iptal edildiği ifade ediliyor.

Siyasi ayrışma büyüyor

Stanford Üniversitesi ve University of California, Berkeley araştırmacılarıyla anket düzenleyen Gregory Ferenstein, “Bu kadar hızlı şiddetlenen bir durum daha önce hiç görmedim” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmaya göre Demokratların yaklaşık yüzde 30’u ABD’nin yapay zeka inovasyonunu hızlandırması gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçilerde bu oran yaklaşık iki katına çıkıyor.

Teknoloji şirketlerinden “PR” hamlesi

Artan tepkiler karşısında teknoloji şirketleri ve yapay zeka sektörü, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kamuoyu desteği için yüz milyonlarca dolarlık kampanyalar yürütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada veri merkezlerinin “halkla ilişkiler desteğine ihtiyaç duyduğunu” söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve milli sporcularla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve milli sporcularla bir araya geldi
