Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.05.2026 09:25

17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 19,3 milyarlık işlem hacmi tespit edildi

Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 122 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 19 milyar 300 milyon lira tutarında işlem hacmi tespit edildi.

17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 19,3 milyarlık işlem hacmi tespit edildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerini takibe aldı.

Bu siteler üzerinden elde edilen kara paraların önce farklı hesaplara, ardından da kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.

143 şüphelinin hesaplarında 19 milyar 300 milyonluk işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için Batman merkezli 17 ilde operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. 122 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

ETİKETLER
Bahis Batman
Sıradaki Haber
Otomobil dereye uçtu, sürücü kaçtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:08
Altın fiyatlarında son durum
09:58
Brent petrolün varili 110,14 dolardan işlem görüyor
10:05
7 ilde "PAYMIX-4" operasyonu: 657 hesap bloke edildi
09:53
İletişim Başkanı Duran: Teyit edilmemiş bilgilere itibar etmeyin
09:55
Bakanlık 'bayram fırsatçılarına' karşı vatandaşları uyardı
09:32
Bilal Erdoğan, "Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları" programında konuştu
Artos Dağı'nın zirvesinde kış, eteklerinde bahar yaşanıyor
Artos Dağı'nın zirvesinde kış, eteklerinde bahar yaşanıyor
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ