Gündem
TRT Haber 20.05.2026 09:48

İletişim Başkanı Duran: Teyit edilmemiş bilgilere itibar etmeyin

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malatya'da gerçekleşen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına resmi makamların yapacağı açıklamaların ve teyitli bilgilerin esas alınması gerektiğini vurguladı.

[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Deprem sonrası devletin ilgili tüm birimlerinin süratle harekete geçtiğini belirten Duran, şunları kaydetti;

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çok şükür an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabbim, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin.

Burhanettin Duran Malatya Deprem
