Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.05.2026 11:34

Kar kaplanlarının mayısta zorlu mücadelesi sürüyor

Karayolları ekipleri, Kars'ta 6 aydır kapalı bulunan ve kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolunu Kurban Bayramı öncesi yeniden ulaşıma açabilmek için zorlu çalışma yürütüyor.

Kar kaplanlarının mayısta zorlu mücadelesi sürüyor

Bölgede bu yıl çetin geçen kış şartlarından özellikle yolculuk yapanların etkilenmemesi için görev yapan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalarını mesai saati gözetmeksizin kar, tipi, soğuk hava demeden aralıksız sürdürüyor.

"Kar kaplanları" olarak bilinen ekipler, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Aralık 2025 tarihinde ulaşıma kapatılan Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.

İlkbaharın son günlerinde kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını kontrollü şekilde sürdüren ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı kısımlarda ekskavatör ve rotatifleri kullanarak ilerleyebiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Metrelerce kar nedeniyle zorlanan ekipler yolun büyük bölümünü temizledi

Yoğun tipi nedeniyle bazı bölgelerde biriken metrelerce karı temizlerken zorlanan ekipler, kapalı bulunan yaklaşık 20 kilometrelik yolun 15 kilometrelik bölümünde çalışmalarını tamamladı.

Zaman zaman kar yağışı ve şiddetli sağanağın etkili olduğu bölgede çalışan ekipler, yolu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İş makinesi operatörü Soner Karadağ, bahar aylarında da karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatlarıyla Allahuekber Dağları'ndaki Kızılgedik Geçidi'nde 3 bin 150 rakımda karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Karadağ, "Şu anda kapalı olan yolumuzu ulaşıma açmak için elimizden gelen çabayı veriyoruz. Yol ulaşımdır, yol birleşimdir, biz de burada hizmet için ekiplerimizle gece gündüz demeden yolu açmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yolun ulaşıma açılmasıyla iki ilçe arasındaki mesafenin kısaldığını anlatan Karadağ, "Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı var, dağın bu yüzündeki ile diğer tarafındaki insanları kavuşturmak için birbirlerini bayramda görebilmeleri için de elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kar Yağışı Kars Kurban Bayramı Sağanak
Sıradaki Haber
Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu THY 93 yaşında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Rusya: Çin ile enerjide "önemli bir şey" üzerinde anlaştık
13:08
Devlet korumasındaki 605 genç kamuya yerleştirilecek
12:41
İran Dışişleri Bakanı: Kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş pek çok sürpriz içerecek
12:31
İsrail ordusu: 90 bin asker kaçağı ve personel açığıyla karşı karşıyayız
12:25
Putin: Rusya ve Çin, küresel sorunların çözümüne katkıda bulunuyor
12:07
Filistin: Harem-i İbrahim’in İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılması kutsallığına saldırıdır
Fırat Nehri'nde bir ömür: 72 yaşındaki balıkçı geleneksel ağ örme sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Fırat Nehri'nde bir ömür: 72 yaşındaki balıkçı geleneksel ağ örme sanatını gelecek nesillere aktarıyor
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ