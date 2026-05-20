Gündem
TRT Haber 20.05.2026 11:00

Türkiye'nin yeni caydırıcı gücü TAYFUN Blok-2 göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TAYFUN Blok-2 füzesinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez dahil edildiğini bildirdi.

[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Seferihisar'da basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, bölgesel gelişmelerden terörle mücadeleye, hudut güvenliğinden yerli savunma sanayisine kadar pek çok kritik başlık kamuoyuyla paylaşıldı.

"İsrail hukuk tanımaz eylemlerine son vermeli"

Toplantıda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Küresel Sumud Filosu"na yönelik İsrail müdahalesine ilişkin, "Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhâl serbest bırakmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerini durdurmak için daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

Terörle mücadelede 5 teslim, hudutlarda 218 yakalama

Haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirilirken, hudut güvenliği kapsamında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu toplam 218 şahsın yakalandığı, 976 şahsın ise sınırı geçemeden engellendiği belirtildi. 1 Ocak'tan bu yana engellenen toplam kişi sayısının 30 bin 170’e ulaştığı açıklandı.

TAYFUN Blok-2 ilk kez envanterde

Savunma sanayisindeki yerlileşme hamlelerine dair önemli gelişmelerin de aktarıldığı toplantıda, TSK'nın caydırıcılığını artıracak yeni silah sistemlerinin envantere girdiği duyuruldu. Buna göre;
TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez envantere alınırken, Fırtına-2 obüsü, Akıncı TİHA ve Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatları yapıldı.

Ayrıca, yerli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu "Denizhan"ın 7’ncisinin üretiminin tamamlandığı ve MİLGEM projesinin 10’uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgesel diplomasi ve anma mesajları

Bakanlık, İsrail ve Lübnan arasındaki 45 günlük ateşkes uzatımı kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek İsrail’e ateşkes ruhuna uyma çağrısı yaptı.

Toplantıda ayrıca, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken; 21 Mayıs 1864 Çerkez Sürgünü ve 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türkü sürgünlerinde hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.

Açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel barışın teminatı olmaya devam edeceği vurgusu ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nın kutlanmasıyla sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı Tayfun Savunma Sanayii
