AA 15.03.2026 14:29

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.

Kolivend, saldırılarda zarar gören yapılarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 29 bin 146 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 236 sağlık merkezi hasar gördü." dedi.

Kolivend ayrıca saldırılarda 120 eğitim merkezinin de hasar gördüğünü belirterek ülke genelinde toplamda askeri alanlar dışında kalan 54 bin 550 yapının zarara uğradığını belirtti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

SON HABERLER
15:31
Türkiye’den İslamofobiye karşı uluslararası iş birliği vurgusu
15:16
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
15:26
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli anne, baba ve iki çocuğu katlettiğini itiraf etti
14:55
Kazakistan, yeni anayasa için sandık başında
14:56
Şırnak-Hakkari yolunda çığ: 40 yolcu mahsur kaldı
15:29
İsrail'de sirenler çaldı
Elazığ'da gençlerden iftar dayanışması
Elazığ'da gençlerden iftar dayanışması
FOTO FOKUS
Aşırı kilo en çok kalbi etkiliyor
Aşırı kilo en çok kalbi etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ