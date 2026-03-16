Dünya
AA 16.03.2026 03:43

Dubai'de Havalimanı çevresinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı: Uçuşlar askıya alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı belirtildi. Yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Dubai'de Havalimanı çevresinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı: Uçuşlar askıya alındı
[Fotoüraf: Reuters Arşiv]

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medyahesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğü belirtildi.

Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İHA'nın sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı

İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi
04:40
Çorum’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
04:07
Trump: İran müzakere etmeyi çok istiyor ama bence henüz hazır değiller
03:45
İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi
02:28
İşgalci İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi
01:08
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 11 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
01:04
İran ordusu: ABD-İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 İHA atıldı
İşgalci İsrail saldırılarında evlerini terk eden Lübnanlılar günlerini sokakta geçiriyor
İşgalci İsrail saldırılarında evlerini terk eden Lübnanlılar günlerini sokakta geçiriyor
Aşırı kilo en çok kalbi etkiliyor
Aşırı kilo en çok kalbi etkiliyor
