Gündem
AA 16.03.2026 06:19

Milli para yüzücülerden Dünya Serisi’nde 10 madalya

Milli para yüzücüler, İtalya'da düzenlenen dünya serisi yarışlarında açık yaş ve gençler kategorilerinde toplam 10 madalya kazandı.

Milli para yüzücülerden Dünya Serisi’nde 10 madalya

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Lignano Sabbiadoro kentinde gerçekleştirilen Para Yüzme Dünya Serisi sona erdi.

Organizasyonun son gününde açık yaş kadınlar 50 metre kelebek finalinde milli sporcu Sevilay Öztürk, 44.06’lık derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Açık yaş erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden milli sporcu Baran Doruk Şimşek ise 36.54’lük derecesiyle genç erkekler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

35 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, açık yaş milli takımıyla 4 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Genç milli takım ise yarışları 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.

Milli takım, ülkeler sıralamasında açık yaş kategorisinde ikinci, gençler kategorisinde ise dördüncü sırada yer aldı.

