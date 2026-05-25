AA 25.05.2026 23:24

İstanbul'da camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul'da camide temizlik yaptığı sırada bir şüphelinin saldırısına uğrayan imam yaralandı. İmamı yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Merkez Camii İmam Hatibi Selami Beyaztaş, camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayarak darbedildi.

Beyaztaş, saldırganın elinden kurtularak cemaate haber verirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Cami cemaatinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yaralanan Beyaztaş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Daha sonra polis merkezine giden Beyaztaş, saldırgandan şikayetçi oldu.

Beyaztaş polis merkezinde verdiği ifadesinde, saat 11.00 sıralarında cami içerisinde temizlik yaparken, bir şüphelinin süpürgenin fişini çekmesini istediğini ve namaz kılacağını söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de 'İki saf kaldı, onun akabinde çekeceğim zaten.' dedim. Şahıs hiçbir şey demeden gidip süpürgenin fişini çekti. Ben tekrar fişi taktım. O da minberin sağ tarafına geçti. Ben minberin sol tarafındaydım ve onu görmüyordum. Takribi 10-15 saniye sonra şahıs minberin diğer tarafından yanıma bir anda geldi ve ağız bölgeme arka arkaya yumruklar atmaya başladı. Ben hemen çevreden yardım istemek için cami avlusuna koştum. Beni cami avlusunda tekrar yakaladı ve yine yüzüme bir yumruk daha attı. Benden özür diletti. Daha sonrasından camiden kaçarak uzaklaştı."

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye gittiğini, tedavi olduğunu aktaran Beyaztaş, "Burnumun kıkırdağının kırıldığını, üst dudağımın derin bir şekilde patladığını ve sağ gözümün altının ileri derecede zedelendiğini öğrendim. Ben bu saldırgan şahsı tanımam. Daha önceden cemaat içerisinde görmedim. Bana saldıran şahıstan davacı ve şikayetçiyim." beyanında bulundu.

Caminin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İstanbul Kurban Bayramı Polis
