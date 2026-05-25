Gündem
AA 25.05.2026 21:52

İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, 36. NATO Zirvesi öncesi Bakanlıkta düzenlenen güvenlik toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Çiftçi, NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldıklarını belirtti:

"Toplantımızda, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

 

ETİKETLER
NATO İçişleri Bakanlığı Ankara Mustafa Çiftçi
