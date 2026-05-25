Dünya Kupası'na 17 gün kaldı: İşte Bizim Çocuklar'ın maç takvimi

Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği FIFA 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü, başlayacak ve 19 Temmuz Pazar günü sona erecek. Dev turnuva TRT'den yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımımız, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

2026'ya katılım mücadelesi

Elemelerde E Grubu'nda 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yanı sıra, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele eden Türkiye, grubu 16 puanla lider tamamlayan İspanya'nın 3 puan gerisinde tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen Türkiye, sahasında rakibini Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde Slovakya'yı deplasmanda 4-3 ile geçen Kosova ile karşılaşan milliler, Priştina'da oynanan mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geçerek 24 yıl aradan sonra adını Dünya Kupası'na yazdırdı.

A Milli Takımımız FIFA 2002'de Dünya üçüncüsü olmuştu

11 Haziran'da başlayacak ve TRT ekranlarından yayınlanacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu’nda yer alan Ay-yıldızlılar, ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Güney Kore-Japonya ortaklığında 2002'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi yenerek Dünya üçüncüsü olan Türkiye, tarihin en büyük başarısına imza atmıştı. A Milliler, 24 yıl sonra 3. kez sahne alacağı organizasyonda bir başarı hikayesi daha yazmayı hedefliyor.

İlk maç Avustralya ile Kanada'da oynanacak

3. kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlı ekibimiz, grup aşamasındaki bir maçını Kanada'da, iki maçını ise ABD'de oynayacak.

A Millilerin, Dünya Kupası serüveni 14 Haziran'da Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD’de oynayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın maçları TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grup aşamasının biletleri, sınırlı süre için "ilk gelen alır" prensibiyle FIFA'nın resmi internet sitesinde açılmıştı.

Şu an ise son satış aşamasına girilen standart maç biletleri ve başvuru işlemleri, "FIFA.com/tickets" üzerinden yapılıyor.

Aynı platform üzerinden erişilebilen "Resale/Exchange" (Yeniden Satış/Takas) bölümü sayesinde diğer kullanıcıların satışa çıkardığı biletleri almak da mümkün.

D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı şöyle:

Avustralya-Türkiye: 14 Haziran 2026 07.00

Türkiye-Paraguay: 20 Haziran 2026 06.00

Türkiye-ABD: 26 Haziran 2026 05.00

Türkiye grubunu lider bitirirse B,E,F, I ya da J Grubu'nun üçüncüsüyle San Francisco Bay Area Stadı'nda karşılaşacak.

Milliler, grubunu ikinci tamamlarsa G Grubu'nun ikincisiyle Dallas Stadı'nda oynayacak

Ay-yıldızlı ekip grup maçları sonunda üçüncü olur ve 12 grup içindeki en iyi performansı gösteren 8 üçüncü takım arasına girerse üç grup lideriyle eşleşme olasılığı bulunuyor.

Grup E'nin lideriyle Boston Stadı'nda, Grup I'nın lideriyle New York New Jersey Stadı'nda veya Grup K'nin lideriyle Kansas City Stadı'nda karşılaşacak.

Rakipler

1930'daki ilk Dünya Kupası'ndan bu yana toplamda 11 kez organizasyonda boy gösteren ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olması nedeniyle turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde etti.

ABD'nin Dünya Kupası tarihindeki en önemli başarısı, 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasıdır.

Güney Amerika (CONMEBOL) elemelerini başarıyla tamamlayan ve 18 maçta 28 puanla 6. sırada yer alarak doğrudan katılım hakkı elde eden bir diğer rakibimiz Paraguay ise tarihindeki dokuzuncu Dünya Kupası'na katılacak.

Paraguay'ın FIFA Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısı, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeleridir.

FIFA Dünya Kupası'na 7 defa katılım hakkı elde eden rakibimiz Avustralya ise organizasyonun 48 takıma çıkarılmasıyla Asya kıtasına (AFC) verilen kontenjan artışından faydalanan ekiplerden biri oldu.

Avustralya, 3. Tur C Grubu'nu 19 puanla ikinci sırada bitirerek 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki en önemli başarısı ise iki kez (FIFA 2006 ve FIFA 2022) adını son 16 turuna yazdırması olmuştur.

FIFA 2026'nın gnel maç takvimi

Grup Aşaması: 11 Haziran -27 Haziran 2026

Son 32 (Round of 32): 28 Haziran -3 Temmuz 2026

Son 16: 4-7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 -11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14-15 Temmuz 2026

3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)