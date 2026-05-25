İHA 25.05.2026 19:19

Uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldular

Kars'ın Kağızman ilçesinde 300 metre yükseklikten dereye düşen araçta bulunan 2 kişi, son anda araçtan dışarı atlayarak kurtuldu.

Kars'ın Günindi köyünden Kağızman'a seyir halinde olan bir aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Uçuruma doğru ilerleyen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu, son anda kendilerini araçtan dışarı atarak kurtuldu.

Kontrolden çıkan araç ise taklalar atarak yaklaşık 300 metre aşağıya yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

