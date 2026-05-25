Tokyo’da AVM’ye yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastaneye kaldırıldı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir şüphelinin sprey kullanarak alışveriş merkezinin içine yabancı madde püskürtmesi paniğe neden oldu.

Olayda 25 kişi kokudan etkilenirken, 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polisin şüpheliyi aradığı olayda alışveriş merkezinin içindeki ATM yakınlarına sıkılan maddenin, acı biberde bulunan bir tahriş edici sprey olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, bazı kişilerin boğazlarının ağrıdığını ve kaşındığını ifade ettiğini aktardı.

Olayın ardından alışveriş merkezin çevresindeki yol trafiğe kapatıldı.