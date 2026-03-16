Gündem
AA 16.03.2026 00:18

Bakan Çiftçi'den engelli aracının lastiği patlayan depremzedenin sınava yetiştirilmesine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis ekiplerinin, engelli aracının lastiği patlayan depremzedeyi sınava yetiştirmesine ilişkin, "Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşanan bu güzel dayanışma örneği, emniyet teşkilatımızın milletimizle kurduğu gönül bağının en anlamlı yansımalarından biridir." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekiplerinin, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına giderken engelli aracının lastiği patlayan depremzedeyi sınava yetiştirmesine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

 

Paylaşımında, "Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşanan bu güzel dayanışma örneği, emniyet teşkilatımızın milletimizle kurduğu gönül bağının en anlamlı yansımalarından biridir." ifadelerini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Akülü sandalyesinin lastiği patladığı için açık öğretim sınavına yetişmekte zorlanan depremzede vatandaşımız Hüseyin kardeşimizin yardımına koşan polis memurlarımız Ömer Sarıal ve Nurullah Arı, yalnızca bir vatandaşımızı sınavına ulaştırmakla kalmamış, devletimizin şefkatini ve merhametini de en güzel şekilde göstermiştir."

Çiftçi, polislerin, engelli aracının tamirini de yaptırarak sınav bitmeden önce yeniden vatandaşa teslim ettiğini, böylece bu anlamlı dayanışmayı en güzel şekilde tamamladığını aktardı.

Bu örnek davranışlarından ötürü Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne, kıymetli polislere ve fedakar emniyet teşkilatının tüm mensuplarına teşekkür eden Çiftçi, "Bizim anlayışımızda polis, sadece asayişi sağlayan değil, gerektiğinde bir vatandaşının umuduna omuz veren, onun yolunu açan, yanında duran bir gönül insanıdır. Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan emniyet teşkilatımız, her şartta vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı Engelliler Polis
