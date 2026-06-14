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TRT Haber 14.06.2026 11:09

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak

Türkiye genelinde yeni haftada hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 15-21 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde sıcaklık artışı yaşanacak. Haftanın ilk günlerinden itibaren etkisini gösterecek olan sıcak hava dalgasıyla birlikte, özellikle iç ve güney kesimlerde termometrelerin yüksek değerleri göstermesi öngörülüyor.

Başkentte sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak

Tahminlere göre Ankara’da haftaya 26 dereceyle başlayan hava sıcaklığı, çarşamba ve perşembe günleri 31 dereceye kadar yükselecek. İstanbul’da sıcaklıkların 25-29 derece bandında seyretmesi beklenirken, İzmir’de ise hafta genelinde 32-33 derecelik bir sıcaklık hakim olacak.

Güneydoğu Anadolu’da kavurucu sıcaklar

Haftanın en yüksek sıcaklıkları her zamanki gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedilecek. Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa çevrelerinde sıcaklıkların haftanın ikinci yarısında 37 ile 39 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sağanak geçişleri görülecek

Sıcaklık artışına rağmen, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yer yer gökgürültülü sağanak yağışlar da etkili olacak.

Pazartesi ve salı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağış bekleniyor.
Hafta ortası ve sonu ise yağışlı havanın etkisini artırarak İç Anadolu’nun bir kısmı, Batı ve Orta Karadeniz ile iç Ege hattına yayılması öngörülüyor. Özellikle cuma ve cumartesi günleri iç kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklarda kısa süreli düşüşler yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verilerek, vatandaşların ani hava değişimlerine ve yerel bazda görülebilecek kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaları istendi.

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