Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Çarşamba yönüne giden otomobille minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil aydınlatma direğine çarptı.
112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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