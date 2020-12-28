Önceki gece Ataşehir'de kılıçla taksi durağına saldırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Emrah G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Ne yaptığımı hatırlamıyorum"

Savcılık sorgusunda olay gecesi evinde alkol aldığını, daha sonra da sohbet etmek için önceden çalıştığı taksi durağına gittiğini söyleyen Emrah G., "Alkole bağlı olarak aşırı derecede sarhoş oldum. Daha sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Yaptığım eylemleri daha sonra bana anlattılar. Ben bu eylemleri gerçekleştirecek kişi değilim. Eray K., Yavuz Y. ve Salih D.'yi daha önce aynı durakta çalıştığım için tanırım, arkadaşım olurlar" dedi.

Emrah G., "Olay esnasında benim kullandığım iddia edilen kılıca benzer alet ne şekilde elime geçti bilmiyorum. Ben pişmanım. Olayda yaralandığım içinde Salih, Eray ve Yavuz'dan şikayetçi değilim. Kendilerinden özür dilerim" açıklamasında bulundu.

Serbest bırakıldı

Emrah G., savcılık sorgusunun ardından, "Silahla tehdit" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talebini reddeden mahkeme, Emrah G.'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Emrah G.'nin yurt dışına çıkışı yasaklayan mahkeme, haftanın üç günü de karakola giderek imza vermesini kararlaştırdı.