Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın merkez ve kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, denizin rengi değişti.
Merkez ilçe Menteşe'de gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüşen yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış sonrasında Düğerek, Yaraş, Ortaköy ve Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası'ndaki tarım alanları ve yollar su altında kaldı.
Denizin rengi değişti
Son 24 saatte metrekare başına 64,3 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde derelerden gelen çamurlu su, bazı bölgelerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Muğla ve ilçelerinde yağış devam ediyor.
Etiketler: Sağanak
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