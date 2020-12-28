Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da elektronik sigara operasyonunda 'rekor'
[Fotoğraf: İHA]
Başkent'te ekipler, kaçakçılara göz açtırmıyor. Ele geçirilen 28 bin 600 paket elektronik sigara sayısı, bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktar.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bir tırda arama yaptı.
Operasyonda, 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Bu, elektronik sigara sayısının bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktarı olarak kayıtlara geçti.
Kaçakçılıkla ilgili Rus uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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