Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bir tırda arama yaptı.

Operasyonda, 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Bu, elektronik sigara sayısının bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktarı olarak kayıtlara geçti.

Kaçakçılıkla ilgili Rus uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.